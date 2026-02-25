Balade à vélo : les 48h de l’Agriculture urbaine à Caen, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen

Balade à vélo : les 48h de l’Agriculture urbaine à Caen Samedi 25 avril, 10h00 Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Balade à vélo samedi 25 avril entre les sites 2026 des 48h de l’Agriculture urbaine https://www.les48h.com/villes/caen/ avec visites commentées des jardins de l’édition 2026.

RDV 10h à la Maison du vélo de Caen (place de la Gare), le groupe prendra la direction de Mondeville, puis de Colombelles, arrivée vers 12h30 au jardin collectif du plateau de Colombelles pour un déjeuner partagé.

Gratuit. Conditions générales de nos balades à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare 13, place de la Gare, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les48h.com/villes/caen/ »}] [{« link »: « https://www.les48h.com/villes/caen/ »}, {« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]

Balade à vélo entre les sites des 48h de l’Agriculture urbaine à Caen balade rando

48h de l’Agriculture urbaine 2026