Visite animée Le mariage de Florentine, Caen

Visite animée Le mariage de Florentine

Château Caen Calvados

Venez à la noce ! Bobinette et Gus, deux petites souris, vous invitent au mariage à la normande de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron !

Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous invitent au mariage à la normande de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron ! Cette animation mêlant saynètes, théâtre d’ombres, chansons et peluches marionnettes, permet aux tout-petits de découvrir le mariage normand à la fin du 19e siècle.

Pour les 5-7 ans en famille. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Durée 45 minutes. 6 € entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne. Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite animée Le mariage de Florentine

Come to the wedding! Bobinette and Gus, two little mice, invite you to the Normandy-style wedding of Florentine, a farmer’s daughter, and Pierrot, a blacksmith’s son!

