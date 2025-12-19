Visite animée Le mariage de Florentine, Caen

Visite animée Le mariage de Florentine, Caen mercredi 25 février 2026.

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 11:15:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-02-25 2026-04-15 2026-04-29

Venez à la noce ! Bobinette et Gus, deux petites souris, vous invitent au mariage à la normande de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron !
Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous invitent au mariage à la normande de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron ! Cette animation mêlant saynètes, théâtre d’ombres, chansons et peluches marionnettes, permet aux tout-petits de découvrir le mariage normand à la fin du 19e siècle.

Pour les 5-7 ans en famille. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Durée 45 minutes. 6 € entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne. Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité.   .

Château Caen 14000 Calvados Normandie  

English : Visite animée Le mariage de Florentine

Come to the wedding! Bobinette and Gus, two little mice, invite you to the Normandy-style wedding of Florentine, a farmer’s daughter, and Pierrot, a blacksmith’s son!

