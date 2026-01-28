Démonstration de dentelle Musée de Normandie Caen

Démonstration de dentelle

Musée de Normandie Château Caen

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

2026-04-15 2026-04-22

Démonstration de dentelles aux fuseaux dans les salles du parcours permanent, en partenariat avec l’association Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer. En regard des collections du musée, les dentellières partagent leur passion pour cet artisanat d’art dont elles maintiennent le savoir-faire minutieux.

Animation en continu incluse dans le billet d’entrée. .

English : Démonstration de dentelle

Demonstration of bobbin lace-making in the permanent exhibition rooms, in partnership with the Dentelles et Blondes association of Caen and Courseulles-sur-mer.

