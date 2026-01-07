À Caen sur les pas des miquelots | RDV Découverte Chevet de l’église Saint-Georges Caen

À Caen sur les pas des miquelots | RDV Découverte

Parcours découverte pédestre à travers le vieux Caen, du château ducal à Saint-Michel de Vaucelles, retraçant l’histoire du pèlerinage au Mont-Saint-Michel à travers les siècles.

Cette balade commentée présentera des sites ou des monuments liés au passage et à l’accueil des miquelots (nom des marcheurs de Saint-Michel en ancien français) et au culte à l’Archange, en relation avec l’actuel chemin balisé de Ouistreham/Caen au Mont-Saint-Michel, 190 km, 9 étapes, praticable à pied ou en VTT.

Une visite proposée par l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel, menée par Monsieur Pierre Bonard.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Chevet de l’église Saint-Georges Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Walking discovery trail through old Caen, from the Ducal Castle to Saint-Michel de Vaucelles, retracing the history of pilgrimage to Mont-Saint-Michel through the centuries.

