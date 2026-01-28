Les Étonnants Patrimoines Le château fort de petit Guillaume Musée de Normandie Caen

Les Étonnants Patrimoines Le château fort de petit Guillaume

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:15:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-30 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-10-22

Qu’est-ce qu’un château fort ? Que trouve-t-on à l’intérieur ? Accompagnés de la marionnette petit Guillaume, d’illustrations kamishibaï et d’outils adaptés, le médiateur raconte aux plus jeunes le Château de Caen.

Qu’est-ce qu’un château fort ? Que trouve-t-on à l’intérieur ? Accompagnés de la marionnette petit Guillaume, d’illustrations kamishibaï et d’outils adaptés, le médiateur raconte aux plus jeunes le Château de Caen.

Visite animée proposée par le Musée de Normandie, pour les 3-7 ans en famille. Durée 45 minutes. 6 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Étonnants Patrimoines Le château fort de petit Guillaume

What is a castle? What’s inside? Accompanied by the Petit Guillaume puppet, kamishibai illustrations and adapted tools, the mediator tells the youngest visitors about Caen Castle.

L’événement Les Étonnants Patrimoines Le château fort de petit Guillaume Caen a été mis à jour le 2026-01-28 par Calvados Attractivité