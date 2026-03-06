La Rose de Caen Jeu de Piste à la découverte de Caen Place Saint Pierre Caen

La Rose de Caen Jeu de Piste à la découverte de Caen

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Tic, tac , tic , tac ! Vous avez 2h pour parcourir le vieux centre de Caen, compléter la rose des vents et retrouver le trésor !

Un jeu de piste en équipe pour (re)découvrir Caen et ses trésors cachés…

À l’image de l’émission de télévision La Carte aux trésors , un trésor est caché dans le centre-ville. À vous de le retrouver !

Pour commencer, il vous faudra, en équipe, identifier les différentes étapes du jeu. Vous aurez ensuite un temps limité pour parcourir la ville, retrouver les indices cachés et compléter la rose des vents.

Un dernier défi vous permettra alors de localiser la dernière étape et de retrouver le trésor ! .

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : La Rose de Caen Jeu de Piste à la découverte de Caen

Tick, tock, tick, tock! You’ve got 2 hours to explore the old centre of Caen, complete the compass rose and find the treasure!

