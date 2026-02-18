Visite guidée À Caen le street-art Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite guidée À Caen le street-art

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-04-15 19:15:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-15 2026-05-15 2026-07-17

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.

Une visite de Florent Dufour et Claire Lesourd.

À la fin des années 1960, dans les rues des grandes villes américaines, un nouveau mode d’expression populaire fait son apparition, le graffiti.

Lointain descendant de pratiques millénaires, il trouve un terreau favorable à son épanouissement au cours de la décennie suivante marquée par un contexte de crise économique, de naissance du mouvement hip hop et de remise en question des médiums artistiques traditionnels. Immédiatement combattu par les autorités, cet art urbain ou street-art est rapidement récupéré par le monde officiel de l’art mais demeure un courant contestataire.

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée À Caen le street-art

The visit will be an opportunity to discover the artists who have made Caen their playground, the different techniques employed and the many codes that govern the practice.

A visit by Florent Dufour and Claire Lesourd.

L’événement Visite guidée À Caen le street-art Caen a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Caen la Mer