Visite atelier Dans l’atelier du mosaïste

Musée de Normandie Caen Calvados

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

2026-04-24 2026-07-31

Venez (re) découvrir le musée de Normandie en famille ! Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée.

Assemblez les tesselles de couleur et fixez-les pour former un décor animalier s’inspirant de la mosaïque

du musée !

Assemblez les tesselles de couleur et fixez-les pour former un décor animalier s'inspirant de la mosaïque du musée !

Assemblez les tesselles de couleur et fixez-les pour former un décor animalier s’inspirant de la mosaïque du musée !

Vendredis 24 avril et 31 juillet 2026 à 15h

Pour les 8-13 ans en famille. Durée 1h30

8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Musée de Normandie Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite atelier Dans l’atelier du mosaïste

Come and (re) discover the Musée de Normandie with your family! After a short presentation in the rooms, a workshop is offered in the company of a museum mediator.

Assemble the coloured tesserae and fix them in place to create an animal décor inspired by the museum?s mosaics!

mosaic!

