Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
2026-04-24 2026-07-31
Venez (re) découvrir le musée de Normandie en famille ! Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée.
Assemblez les tesselles de couleur et fixez-les pour former un décor animalier s’inspirant de la mosaïque du musée !
Vendredis 24 avril et 31 juillet 2026 à 15h
Pour les 8-13 ans en famille. Durée 1h30
8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .
Musée de Normandie Caen 14000 Calvados Normandie
English : Visite atelier Dans l’atelier du mosaïste
Come and (re) discover the Musée de Normandie with your family! After a short presentation in the rooms, a workshop is offered in the company of a museum mediator.
Assemble the coloured tesserae and fix them in place to create an animal décor inspired by the museum?s mosaics!
mosaic!
