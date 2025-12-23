Stage Bouche cousue, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Stage Bouche cousue

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

2026-04-20

Stage Bi-Goût Théâtre & Création textiles pour les 8-12 ans encadré par May-Lisa Lebert & Julie Duclut-Rasse.

Dans ce monde où tout va vite, nous partirons à l’assaut des mots qui sont coincés sur le bout de la langue. On va découdre tout cela ! Nous créerons des personnages qui feront entendre haut et fort ce qu’ils ont à nous dire !

Nous explorerons aussi l’univers de la création textile avec la fabrication d’accessoires (dessin, couture, choix des couleurs…) afin de composer son propre costume. Alors à vos fils, prêts, jouez ! .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Stage Bouche cousue

Bi-Goût Theater & Textile Creation workshop for 8-12 year-olds led by May-Lisa Lebert & Julie Duclut-Rasse.

