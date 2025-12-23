Spectacle Nous debout, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Nous debout

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Nous debouts réunit trois musiciens de renommée internationale autour d’un projet de mise en musique de textes poétiques issus de la francophonie.

Nous debouts réunit trois musiciens de renommée internationale autour d’un projet de mise en musique de textes poétiques issus de la francophonie. Ray Lema (pianiste franco-congolais), Khalifa Belouzaa (chanteur et auteur franco-algérien) et Nesta Mondélice (batteur- percussionniste franco-guadeloupéen) créent, sous la direction artistique d’Aurelia Buquet (Javotte Production), un voyage entre jazz, reggae, rumba congolaise et musiques traditionnelles.

Le spectacle entrelace grands textes universels et récits de vie personnels, célébrant la résilience, l’identité plurielle et le pouvoir de l’art comme vecteur de transmission. Les textes mis en musique Gilbert Gratiant (Martinique), Antoine Tshitungu Kongolo (Congo), Zineb Labidi (Algérie), PEF (Pierre Elie Ferrier auteur Prince Motordu) (France), Jean-Baptiste Tati-Loutard (Congo) abordent des thématiques universelles identité, mémoire, condition sociale, amour et écriture comme acte de résistance. Ces voix poétiques résonnent avec les parcours des trois musiciens, créant des échos entre les mots et les notes, entre le passé et le présent.

Ray Lema • Piano, voix

Khalifa Belouzaa • chant

Nesta Mondelice • batterie et percussions, voix Spectacle musical et littéraire

AURÉLIA BUQUET • Mis en scène .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nous debout

Nous debouts brings together three internationally-renowned musicians to set French-language poetry to music.

L’événement Spectacle Nous debout Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité