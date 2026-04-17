Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen

Caen

Exposition Le château des photographes

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.

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>Le 3e dimanche du mois à 11h30 (hors juillet et août) 19 avril, 17 mai, 21 juin

>Le jeudi du 9 juillet au 20 août à 15h

Durée 1h.

8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Pour tous, dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.

Visites accessibles, ouvertes à tous

> Lecture labiale et traduite en LSF Dimanches 19 avril et 21 juin à 11h30

> Descriptive et tactile Dimanche 17 mai à 11h30 .

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Exposition Le château des photographes

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L’événement Exposition Le château des photographes Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité