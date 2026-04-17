Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen
Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen dimanche 19 avril 2026.
Caen
Exposition Le château des photographes
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.
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>Le 3e dimanche du mois à 11h30 (hors juillet et août) 19 avril, 17 mai, 21 juin
>Le jeudi du 9 juillet au 20 août à 15h
Durée 1h.
8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Pour tous, dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.
Visites accessibles, ouvertes à tous
> Lecture labiale et traduite en LSF Dimanches 19 avril et 21 juin à 11h30
> Descriptive et tactile Dimanche 17 mai à 11h30 .
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Exposition Le château des photographes
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L’événement Exposition Le château des photographes Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité
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