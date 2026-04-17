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Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen

Exposition Le château des photographes Musée de Normandie Caen dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Musée de Normandie

Adresse : Château, Caen, France

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Caen

Exposition Le château des photographes

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.
Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.
>Le 3e dimanche du mois à 11h30 (hors juillet et août) 19 avril, 17 mai, 21 juin
>Le jeudi du 9 juillet au 20 août à 15h
Durée 1h.
8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Pour tous, dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.
Visites accessibles, ouvertes à tous
> Lecture labiale et traduite en LSF Dimanches 19 avril et 21 juin à 11h30
> Descriptive et tactile Dimanche 17 mai à 11h30   .

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Exposition Le château des photographes

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L’événement Exposition Le château des photographes Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité

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