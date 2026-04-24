Apéro Huîtres & Champagne Quai de Normandie Caen
Apéro Huîtres & Champagne Quai de Normandie Caen dimanche 17 mai 2026.
Caen
Apéro Huîtres & Champagne
Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 15:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Prépare-toi à embarquer pour un moment aussi iodé que pétillant !
Le dimanche 17 mai, cap sur le Guerveur à Caen pour un apéro comme on les aime huîtres fraîches & champagne bien frappé dans une ambiance conviviale et ensoleillée.
Prépare-toi à embarquer pour un moment aussi iodé que pétillant !
Le dimanche 17 mai, cap sur le Guerveur à Caen pour un apéro comme on les aime huîtres fraîches & champagne bien frappé dans une ambiance conviviale et ensoleillée.
Au programme
De belles huîtres à savourer face à l’eau
Du champagne pour accompagner chaque bouchée
Des tapas à partager (tartinables, houmous)
Un bar sur place pour prolonger le plaisir
Petit conseil d’ami pense à réserver tes plateaux à l’avance pour être sûr de ne rien manquer !
Que tu viennes entre amis, en couple ou en mode chill, tout est réuni pour un moment simple, gourmand et festif.
On t’attend à bord pour trinquer, grignoter et profiter ! .
Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 75 74 78 44 contact@le-guerveur.com
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English : Apéro Huîtres & Champagne
Get ready to embark on an experience that’s as iodised as it is sparkling!
On Sunday 17 May, head to Le Guerveur in Caen for an aperitif just the way you like it: fresh oysters and well-chilled champagne in a friendly, sunny atmosphere.
L’événement Apéro Huîtres & Champagne Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer
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