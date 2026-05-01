Atelier Yoga Yogartothèque L’artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Caen

Atelier Yoga Yogartothèque

L’artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

En dialogue avec l’exposition Album de Louise Aleksiejew, Valérie Deschamps, professeure de yoga, vous invite à une exploration douce entre yoga et regard. Observer, fragmenter, déplacer.

En dialogue avec l’exposition Album de Louise Aleksiejew, Valérie Deschamps, professeure de yoga, vous invite à une exploration douce entre yoga et regard. Observer, fragmenter, déplacer. À partir des images, laissez émerger des gestes simples une main, une direction, un appui. Le corps devient à son tour image, puis sensation. Une pratique lente, attentive, où l’on circule entre voir et sentir.

Pour qui ? Tout le monde à partir de 8 ans

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Durée 1h30 .

L’artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

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English : Atelier Yoga Yogartothèque

In dialogue with Louise Aleksiejew’s exhibition Album, yoga teacher Valérie Deschamps invites you to a gentle exploration of yoga and the eye. Observe, fragment, move.

L’événement Atelier Yoga Yogartothèque Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité