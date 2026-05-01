Atelier Yoga Yogartothèque L’artothèque, espaces d’art contemporain Caen
Atelier Yoga Yogartothèque L’artothèque, espaces d’art contemporain Caen samedi 16 mai 2026.
Caen
Atelier Yoga Yogartothèque
L’artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
En dialogue avec l’exposition Album de Louise Aleksiejew, Valérie Deschamps, professeure de yoga, vous invite à une exploration douce entre yoga et regard. Observer, fragmenter, déplacer.
En dialogue avec l’exposition Album de Louise Aleksiejew, Valérie Deschamps, professeure de yoga, vous invite à une exploration douce entre yoga et regard. Observer, fragmenter, déplacer. À partir des images, laissez émerger des gestes simples une main, une direction, un appui. Le corps devient à son tour image, puis sensation. Une pratique lente, attentive, où l’on circule entre voir et sentir.
Pour qui ? Tout le monde à partir de 8 ans
Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque
Durée 1h30 .
L’artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr
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English : Atelier Yoga Yogartothèque
In dialogue with Louise Aleksiejew’s exhibition Album, yoga teacher Valérie Deschamps invites you to a gentle exploration of yoga and the eye. Observe, fragment, move.
L’événement Atelier Yoga Yogartothèque Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité
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