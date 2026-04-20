Théâtre Le remède Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Théâtre Le remède

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

LARGE (troupe lycéenne)

• Écrit & mis en scène par Yohann Allex

LARGE (troupe lycéenne)

• Écrit & mis en scène par Yohann Allex

Nous sommes des adolescents bizarres. Nous sommes de jeunes adultes paumés mais concentrés sur notre art. Nous sommes des amis, des frères, nous nous aimons, nous nous détestons, nous nous battons, nous nous quittons, nous nous retrouvons, et plus que tout nous créons et jouons de la musique pour les autres. Nous sommes les Cure et ceci est notre biographie non exhaustive et subjective.

CARPENTIER Juliette • CHAILLOUX Gabrielle • DEKOWSKI Blanche • DESHAYES Alma • DODDS Ella • DOUBLET Agathe • FLEURY-CHOPIN Joao • LECHIEN Juliette • MALM-ROUSSEAU Paola • PERON Anouk • ROUILLÈRE Soline • BORDES Alice • LEBAILLY Ilan .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Théâtre Le remède

LARGE (high school troupe)

– Written & directed by Yohann Allex

L’événement Théâtre Le remède Caen a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité