Théâtre Pouvoir et autres parasites Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Pouvoir et autres parasites Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 16 mai 2026.
Caen
Théâtre Pouvoir et autres parasites
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
MÉDIUM TOINE (troupe collégienne)
• Écrit & mis en scène par Charles Lotrian
Lorsqu’une invasion de puces vient déstabiliser toute une société, deux amies cherchent à rétablir l’équilibre. Dans toutes ces machinations, difficile de savoir quels parasites grattent le plus…
MÉDIUM TOINE (troupe collégienne)
• Écrit & mis en scène par Charles Lotrian
Lorsqu’une invasion de puces vient déstabiliser toute une société, deux amies cherchent à rétablir l’équilibre. Dans toutes ces machinations, difficile de savoir quels parasites grattent le plus…
BOUTTÉ Suzanne • CHARDIN Hannah • DEKOWSKI Lucie • DEWALD Marceau • DEWALD Marceau • DIAZ Madeleine • HAMELIN Étienne • PHILIPPON Margot • PORETTI Raphaël • TRUONG Noé .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Pouvoir et autres parasites
MÉDIUM TOINE (school troupe)
– Written & directed by Charles Lotrian
When an invasion of fleas destabilises an entire society, two friends try to restore the balance. In the midst of all these machinations, it’s hard to know which parasites are itching the most…
L’événement Théâtre Pouvoir et autres parasites Caen a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité
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