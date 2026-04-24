Exposition Bonjour les outils Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Exposition Bonjour les outils Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 16 mai 2026.
Caen
Exposition Bonjour les outils
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-16
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-05-16
Doigt dans l’œil (arts plastiques adulte)
• Encadré par Aurélie Guérinet
Cette exposition choisit de saluer ce qui fabrique, ce qui transforme, ce qui relie la main à l’idée.
Doigt dans l’œil (arts plastiques adulte)
• Encadré par Aurélie Guérinet
Cette exposition choisit de saluer ce qui fabrique, ce qui transforme, ce qui relie la main à l’idée. Les outils ne sont pas seulement des instruments ; ils sont des prolongements du regard, des médiateurs entre le monde et sa traduction en images. Chaque technique est un langage. Chaque outil impose sa résistance, ses contraintes, ses surprises. Et c’est dans cette friction que naissent les images. Bonjour les outils refuse la hiérarchie ici, pas de médium dominant, pas de frontière nette entre art et jeu, entre reproduction et original, entre geste précis et accident heureux. Tout coexiste, tout dialogue. Une image en appelle une autre, un procédé en contredit un autre, et de cette diversité émerge une forme d’énergie commune.
ALUK Sibani • COURSON Jules • GUERNET Juliette • MASSERON Carine • REYNAUD Justine • BLANCHARD Anne .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Exposition Bonjour les outils
Finger in the eye (adult visual arts)
– Supervised by Aurélie Guérinet
This exhibition pays tribute to what makes, what transforms, what links the hand to the idea.
L’événement Exposition Bonjour les outils Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
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