Exposition Bonjour les outils Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Exposition Bonjour les outils

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-16

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-16

Doigt dans l’œil (arts plastiques adulte)

• Encadré par Aurélie Guérinet

Cette exposition choisit de saluer ce qui fabrique, ce qui transforme, ce qui relie la main à l’idée.

Doigt dans l’œil (arts plastiques adulte)

• Encadré par Aurélie Guérinet

Cette exposition choisit de saluer ce qui fabrique, ce qui transforme, ce qui relie la main à l’idée. Les outils ne sont pas seulement des instruments ; ils sont des prolongements du regard, des médiateurs entre le monde et sa traduction en images. Chaque technique est un langage. Chaque outil impose sa résistance, ses contraintes, ses surprises. Et c’est dans cette friction que naissent les images. Bonjour les outils refuse la hiérarchie ici, pas de médium dominant, pas de frontière nette entre art et jeu, entre reproduction et original, entre geste précis et accident heureux. Tout coexiste, tout dialogue. Une image en appelle une autre, un procédé en contredit un autre, et de cette diversité émerge une forme d’énergie commune.

ALUK Sibani • COURSON Jules • GUERNET Juliette • MASSERON Carine • REYNAUD Justine • BLANCHARD Anne .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Bonjour les outils

Finger in the eye (adult visual arts)

– Supervised by Aurélie Guérinet

This exhibition pays tribute to what makes, what transforms, what links the hand to the idea.

L’événement Exposition Bonjour les outils Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité