Concert Ana Kap La Yourte Parc Claude Decaen Caen

Caen

Concert Ana Kap

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Initialement, Ana Kap c’est un trio avec Jean michel Trotoux à l’accordéon, Pierre Millet à la trompette et Manuel Decocq au violon qui existe depuis 15 ans et qui interprète ses propres compositions.

Ana Kap

Betty Jardin chant

Pierre Millet: trompette

Jean-Michel Trottoux accordéon

Manuel Decocq violon

Initialement, Ana Kap c’est un trio avec Jean michel Trotoux à l’accordéon, Pierre Millet à la trompette et Manuel Decocq au violon qui existe depuis 15 ans et qui interprète ses propres compositions. On pourrait dire que leur musique ressemble à celle jouée dans le petit quiosque du parc d’à côté offrant un arc en-ciel de timbres musicaux, d’ambiances sonores et d’humeurs vagabondes.

Dans l’album Surprise sorti en 2023 https://collectionpetitlabeljazz.bandcamp.com/album/surprise

Breath&breath qui est sorti cet automne https://collectionpetitlabeljazz.bandcamp.com/album/breath breath le trio a invité Betty Jardin à écrire des paroles et chanter sur leur musique. Quand Ana Kap joue avec Betty Jardin, C’est comme Björk chez Fellini avec des textes sensibles et philosophiques faisant écho à la société de nos jours.

teaser https://youtu.be/vYf3OnVjeA0?si=krVtdlyFCRrkPXj5

Le Carré International https://www.unicaen.fr/structure/carre-international/ .

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Concert Ana Kap

Ana Kap started out as a trio with Jean-Michel Trotoux on accordion, Pierre Millet on trumpet and Manuel Decocq on violin, and has been together for 15 years, performing their own compositions.

L’événement Concert Ana Kap Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer