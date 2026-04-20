Concert Ana Kap La Yourte Parc Claude Decaen Caen
Concert Ana Kap La Yourte Parc Claude Decaen Caen jeudi 30 avril 2026.
Caen
Concert Ana Kap
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Initialement, Ana Kap c’est un trio avec Jean michel Trotoux à l’accordéon, Pierre Millet à la trompette et Manuel Decocq au violon qui existe depuis 15 ans et qui interprète ses propres compositions.
Ana Kap
Betty Jardin chant
Pierre Millet: trompette
Jean-Michel Trottoux accordéon
Manuel Decocq violon
Initialement, Ana Kap c’est un trio avec Jean michel Trotoux à l’accordéon, Pierre Millet à la trompette et Manuel Decocq au violon qui existe depuis 15 ans et qui interprète ses propres compositions. On pourrait dire que leur musique ressemble à celle jouée dans le petit quiosque du parc d’à côté offrant un arc en-ciel de timbres musicaux, d’ambiances sonores et d’humeurs vagabondes.
Dans l’album Surprise sorti en 2023 https://collectionpetitlabeljazz.bandcamp.com/album/surprise
Breath&breath qui est sorti cet automne https://collectionpetitlabeljazz.bandcamp.com/album/breath breath le trio a invité Betty Jardin à écrire des paroles et chanter sur leur musique. Quand Ana Kap joue avec Betty Jardin, C’est comme Björk chez Fellini avec des textes sensibles et philosophiques faisant écho à la société de nos jours.
teaser https://youtu.be/vYf3OnVjeA0?si=krVtdlyFCRrkPXj5
Le Carré International https://www.unicaen.fr/structure/carre-international/ .
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
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English : Concert Ana Kap
Ana Kap started out as a trio with Jean-Michel Trotoux on accordion, Pierre Millet on trumpet and Manuel Decocq on violin, and has been together for 15 years, performing their own compositions.
L’événement Concert Ana Kap Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer
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