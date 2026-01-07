Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen, Cour de l’hôtel d’Escoville Caen

Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte

Du XVIe au XVIIIe siècle, la croissance démographique transforme Caen. Bourgeois et hommes anoblis embellissent la ville avec des hôtels particuliers aux styles italianisant, classique et baroque, participant au mouvement général national.

La croissance démographique et sociale des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ont des répercussions notables sur la modification du tissu urbain. Des bourgeois et hommes anoblis œuvrent à l’embellissement de la cité et font bâtir des Hôtels particuliers soit aux traits italianisants soit d’un style plus classique et baroque . Lors de cette visite nous allons insister sur ce nouveau remodelage de la Caen qui participe au mouvement général national.

Une visite menée par Hélèna Thybert.

From the 16th to the 18th century, population growth transformed Caen. Bourgeois and ennobled men embellished the town with mansions in Italianate, Classical and Baroque styles, participating in the general national movement.

