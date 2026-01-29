Visite atelier Dans l’atelier du graveur Caen
Château Caen Calvados
Début : 2026-04-21 16:00:00
2026-04-21
Après un temps de découverte des jardins du gouverneur au château, réalisez avec un artiste graveur des tampons aux motifs végétaux et créez vos planches botaniques du jardin !
Pour les 5-13 ans en famille. Durée 1 heure.
Ouverture de la billetterie 2 mois avant la date de l’activité.
Visite atelier proposée par le Musée de Normandie Château de Caen, avec Fabien Tabur, artiste graveur. .
Château Caen 14000 Calvados Normandie
English : Visite atelier Dans l’atelier du graveur
After discovering the Governor’s gardens at the château, work with an engraving artist to create stamps with plant motifs and create your own botanical garden plates!
