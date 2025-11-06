Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Le Cargö Caen

Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Entourés de machines électroniques et d’un bric-à-brac sonore inattendu, les trois membres de Photøgraph ouvrent leur atelier.

Ils partagent leur parcours depuis l’enfance, guidés par les sept commandements qui les ont conduits à intégrer la grande famille des beatmakers, mêlant complicité et créativité.

Oscillant entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerk…), c’est à une expérience musicale immersive, feel good, sensible et parfois drôle que le groupe Photøgraph invite petits et grands ! .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö

Surrounded by electronic machines and a jumble of unexpected sounds, the three members of Photøgraph open their workshop.

German : Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö

Umgeben von elektronischen Maschinen und einem unerwartet klingenden Krimskrams öffnen die drei Mitglieder von Photøgraph ihr Atelier.

Italiano :

Circondati da macchine elettroniche e da un’accozzaglia di suoni inaspettati, i tre membri di Photøgraph aprono il loro studio.

Espanol :

Rodeados de máquinas electrónicas y un revoltijo de sonidos inesperados, los tres miembros de Photøgraph abren su estudio.

