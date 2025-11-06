Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Le Cargö Caen
Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Le Cargö Caen vendredi 24 avril 2026.
Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Entourés de machines électroniques et d’un bric-à-brac sonore inattendu, les trois membres de Photøgraph ouvrent leur atelier.
Entourés de machines électroniques et d’un bric-à-brac sonore inattendu, les trois membres de Photøgraph ouvrent leur atelier.
Ils partagent leur parcours depuis l’enfance, guidés par les sept commandements qui les ont conduits à intégrer la grande famille des beatmakers, mêlant complicité et créativité.
Oscillant entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerk…), c’est à une expérience musicale immersive, feel good, sensible et parfois drôle que le groupe Photøgraph invite petits et grands ! .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
English : Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö
Surrounded by electronic machines and a jumble of unexpected sounds, the three members of Photøgraph open their workshop.
German : Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö
Umgeben von elektronischen Maschinen und einem unerwartet klingenden Krimskrams öffnen die drei Mitglieder von Photøgraph ihr Atelier.
Italiano :
Circondati da macchine elettroniche e da un’accozzaglia di suoni inaspettati, i tre membri di Photøgraph aprono il loro studio.
Espanol :
Rodeados de máquinas electrónicas y un revoltijo de sonidos inesperados, los tres miembros de Photøgraph abren su estudio.
L’événement Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Caen a été mis à jour le 2025-11-06 par Calvados Attractivité