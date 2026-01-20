Double release party Lonely Le Cargö Caen

Double release party Lonely

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Mi cool kids mi losers, les 4 gars de Lonely Gin auraient pu jouer dans une sitcom des années 2000 où chaque épisode se termine bien, où on traîne oisivement entre la cafet’ et l’arrêt de bus en mâchant du chewing-gum. L’époque où le futur on s’en fout pas mal parce que là c’est la récré.

Lonely Gin

Avec 3 albums et deux EPs à leur actif, Lonely Gin a pu jouer un peu partout en Normandie depuis maintenant deux ans. Parfois naïfs, parfois déjantés, mais aussi mélancoliques, les morceaux de Lonely Gin nous ramènent à l’insouciance de l’adolescence contrebalancée par les premières angoisses de la vie adulte.

Rougir

Formé en 2023 par Maela et Colin, Rougir est un duo alternatif Caennais à la frontière entre le Rock, l’Electro et la Pop.

Inspiré.e par Jeanne Added, Bones UK , IDLES ou encore Billie Eilish, Rougir s’est forgé sa propre identité avec une musique intense et entraînante, marquée par l’entremêlement de choeurs, de riffs de guitare et de prods électro.

La voix de Maela, puissante et profonde, sublime l’univers introspectif de Rougir où se mêlent douceur, rage et transe. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie

English : Double release party Lonely

Half cool kids, half losers, the 4 lads in Lonely Gin could have been in a 2000s sitcom where every episode has a happy ending, where you hang around idly between the cafeteria and the bus stop chewing gum. It’s a time when the future doesn’t really matter, because this is playtime.

