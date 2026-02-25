JOUEZ À L’OPÉRA !, théâtre de Caen, Caen

JOUEZ À L’OPÉRA ! Vendredi 8 mai, 14h00 théâtre de Caen Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Le jeu est au cœur de cette journée ! Avec le spectacle Bingo ! Un loto Musical, le Trio Musica Humana explore un large éventail de genres musicaux : de l’opérette à Starmania ; en passant par Claude François, Boby Lapointe ou encore Purcell ! Venez tentez votre chance ! Avec eux, vous deviendrez aussi de vrais chanteurs et chanteuses d’opéra capables d’interpréter un extrait de La Vie Parisienne d’Offenbach sur les scènes lyriques du monde entier ! Ou encore, ils vous mettront au défi de monter une chanson rigolote chorégraphiée et chantée par cœur en moins de dix minutes ! D’autres rendez-vous vous attendent autour de la voix et du chant : concert, ateliers chant, costumes, etc.

théâtre de Caen 135 boulevard Maréchal leclerc Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://theatre.caen.fr/ »}]

spectacles, mini-concerts, ateliers… jeu bingo

théâtre de Caen / Philippe Delval – Tous à l’Opéra, mai 2023