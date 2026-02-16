Découvrez les champions du grand bassin ! Place Blot Caen

Découvrez les champions du grand bassin !

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Un soupçon de vers de terre… une pognée de végétaux… et le compost se transforme !

Le Jardin des plantes vous dévoile ses petits conseils et grandes astuces pour (re)découvrir le tri des déchets organiques et réduire son impact au quotidien.

Dos crawlé, nage papillon… Partez à la découverte des amphibiens, une faune aquatique surprenante qui peuple les mares et points d’eau.

Inscriptions à accueil-ev@caen.fr.

En partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

English : Découvrez les champions du grand bassin !

A sprinkling of earthworms… a dab of plants… and the compost is transformed!

The Jardin des Plantes will be revealing its tips and tricks for (re)discovering how to sort organic waste and reduce its impact on everyday life.

