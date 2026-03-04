The Innocents, Cinéma LUX, Caen
Projection suivie d’une conférence de Cyrielle VINCENT.
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy
Uia cinéma nordique – Dans la quiétude d’une banlieue assoupie par l’été nordique, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs qu’ils convoquent innocemment dans leurs jeux, loin du regard de… Cinéma LUX The Innocents