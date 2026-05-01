Spectacle Cercles/Fictions Salle de spectacle de l’EPSM Caen

Caen

Spectacle Cercles/Fictions

Salle de spectacle de l’EPSM 15 ter rue Saint Ouen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Cercles/Fictions de Joël Pommerat est une succession d’histoires, traversant les siècles, autour de la thématique du pouvoir. On assiste à des fragments de vie qui se déroulent les uns après les autres, au fil de la pièce la frontière entre réel et fiction devient poreuse.

Cercles/Fictions de Joël Pommerat est une succession d’histoires, traversant les siècles, autour de la thématique du pouvoir. On assiste à des fragments de vie qui se déroulent les uns après les autres, au fil de la pièce la frontière entre réel et fiction devient poreuse, laissant place à une ouverture presque surnaturelle et très théâtrale.

Qui sont ceux et celles qui nous racontent ces histoires ? Des êtres humains qui affrontent le basculement d’une société fracturée sur le point de sombrer. Des humains qui tentent de comprendre les mécanismes de la reproduction sociale et qui cherchent désespérément à sortir de ce cercle vicieux, de cette boucle temporelle dans laquelle ils et elles sont clairement enfermé·es malgré eux/elles. .

Salle de spectacle de l’EPSM 15 ter rue Saint Ouen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 24 40 50 27 joliecarcasse@gmail.com

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English : Spectacle Cercles/Fictions

Joël Pommerat’s Cercles/Fictions is a succession of stories, spanning the centuries, around the theme of power. Fragments of life unfold one after the other, and as the play progresses the boundary between reality and fiction becomes porous.

L’événement Spectacle Cercles/Fictions Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer