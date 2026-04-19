Théâtre Armless Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Armless Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen vendredi 22 mai 2026.
Caen
Théâtre Armless
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
LARGE BIS (troupe lycéenne)
• Écrit & mis en scène par Cléa Michelini
LARGE BIS (troupe lycéenne)
• Écrit & mis en scène par Cléa Michelini
Une épidémie poétique et inexplicable fait que, dans un village, les bras des habitants prennent la fuite. Les bras quittent leurs corps mais on ne les voit jamais partir, on ne voit que la trace de leur absence. Personne ne sait pourquoi les bras sont partis. On dit qu’ils étaient las de serrer les poings, las de porter des drapeaux et las de tenir les outils de la mort. Il n’y a plus que la pianiste qui attend tristement son tour. Son piano devient le dernier bastion du geste créatif face à l’absurdité et à la destruction.
ADOUI-DARROUY Camille • BARON NELLE Louise • BETTON Zoé • DAVID Juliette • DUMENIL Adélie • FABIS Noah • GUENNEUGUES Noé • HECQUARD Antoine • HELAINE Manon • POCHON Lucie • ROCCASERRA Louise • VAN WASSENHOVE Marceline • VERGNIOUX-PASQUET Romane .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Armless
LARGE BIS (high school troupe)
– Written & directed by Cléa Michelini
L’événement Théâtre Armless Caen a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité
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