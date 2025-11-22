Jazzy Bazz en concert Le Cargö Caen

Jazzy Bazz en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare.

À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare. Depuis son 19e arrondissement natal, il a dédié sa vie aux rimes, forgeant son style au sein de La Cool Connexion et du collectif culte L’Entourage.

Avec une discographie impeccable, Jazzy Bazz s’est imposé comme un artiste d’une rigueur absolue, refusant toute concession. Son approche est celle d’un artisan du rap, animé par une quête perpétuelle d’amélioration et une volonté de hisser sa musique à un niveau toujours plus élevé. Cette mentalité d’athlète le pousse à remettre en question cha-cune de ses créations pour en extraire l’essence la plus pure.

Nirvana marque une évolution, une réflexion sur le temps et l’inspiration. Opposé à la production de masse, il choisit une autre voie, celle de la patience et de la sincérité artistique. La musique, pour lui, ne se quantifie pas elle se ressent, s’immisce dans la vie, au détour d’une nuit, d’une conversation ou d’un instant suspendu. .

English : Jazzy Bazz en concert

When listening to a new Jazzy Bazz album, one has to consider the weight of an exemplary discography, the fruit of an uncompromising artistic trajectory and rare high standards.

German : Jazzy Bazz en concert

Wenn man sich ein neues Album von Jazzy Bazz anhört, muss man das Gewicht einer beispielhaften Diskographie berücksichtigen, die das Ergebnis eines kompromisslosen künstlerischen Weges und seltener Anforderungen ist.

Italiano :

Quando si ascolta un nuovo album dei Jazzy Bazz, bisogna considerare il peso di una discografia esemplare, frutto di una traiettoria artistica senza compromessi e di un rigore raro.

Espanol :

Al escuchar un nuevo álbum de Jazzy Bazz, hay que tener en cuenta el peso de una discografía ejemplar, fruto de una trayectoria artística sin concesiones y de un rigor poco común.

