La Nuit européenne des Musées 2026 au Château de Caen et au Musée de Normandie Musée de Normandie Caen

La Nuit européenne des Musées 2026 au Château de Caen et au Musée de Normandie

2026-05-23

2026-05-23

2026-05-23

Entrée gratuite au musée de Normandie et à l’exposition Le château des photographes de 18h à minuit.

Visites flash

-Château Tour de la Reine Mathilde 18h, 19h, 20h, 21h et 22h (RDV au Pavillon d’accueil)

-Exposition Le château des photographes 20h, 21h et 22h (RDV aux Salles du Rempart)

-Musée de Normandie 20h30, 21h30 et 22h (RDV au Logis du Gouverneur)

Gratuit, durée 30 minutes. Tout public, à partir de 8 ans. RDV sur place le jour même dans la limite des places disponibles. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : La Nuit européenne des Musées 2026 au Château de Caen et au Musée de Normandie

Free admission to the Musée de Normandie and the Château des photographes exhibition from 6pm to midnight.

