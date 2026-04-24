Quelle approche pour la santé mentale ? Le Dôme Caen

Caen

Quelle approche pour la santé mentale ?

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le Dr Catherine Lepargneur, directrice du service de santé étudiante et formatrice en premiers secours en santé mentale, présentera les risques en santé mentale dans le domaine étudiant et les approches pour prévenir, aider et guérir.

Le Dr Catherine Lepargneur, directrice du service de santé étudiante et formatrice en premiers secours en santé mentale, présentera les risques en santé mentale dans le domaine étudiant et les approches pour prévenir, aider et guérir.

Les jeunes et les étudiants sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale. Pression à la réussite académique, forte pression liée au coût des études, éloignement des proches, peut les conduire à éprouver un sentiment de solitude ou d’isolement. Une urgence lorsqu’on sait qu’il existe peu d’informations spécifiques sur cette population. .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Quelle approche pour la santé mentale ?

Dr Catherine Lepargneur, Director of the Student Health Service and a mental health first aid trainer, will be presenting the mental health risks faced by students and approaches to prevention, help and cure.

L’événement Quelle approche pour la santé mentale ? Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité