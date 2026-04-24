Nuit européenne des musées 2026 au FRAC Normandie Frac Normandie Caen

Caen

Nuit européenne des musées 2026 au FRAC Normandie

Frac Normandie 7 Bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 22ᵉ édition de la Nuit européenne des musées, le Frac Normandie propose une programmation gratuite ainsi qu’une ouverture prolongée de ses espaces d’exposition.

Dans le cadre de la 22ᵉ édition de la Nuit européenne des musées, le Frac Normandie propose une programmation gratuite ainsi qu’une ouverture prolongée de ses espaces d’exposition. .

Frac Normandie 7 Bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie resa.caen@fracnormandie.fr

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English : Nuit européenne des musées 2026 au FRAC Normandie

As part of the 22ᵉ edition of the European Night of Museums, the Frac Normandie is offering a free programme as well as an extended opening of its exhibition spaces.

L’événement Nuit européenne des musées 2026 au FRAC Normandie Caen a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer