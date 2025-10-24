BENJAMIN BIOLAY – 6MIC Aix En Provence

BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS et Quilombo, présente : BENJAMIN BIOLAY Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13