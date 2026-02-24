Benjamin Biolay Concert Grand Théâtre Brest

Benjamin Biolay Concert

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums, l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, reivient à l’automne avec Le Disque Bleu.

Le parcours de l’artiste lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002, année où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année. Ses titres souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

