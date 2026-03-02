Le charme du Brest d’Avant-Guerre Quartier de Recouvrance Tour Tanguy Brest

Le charme du Brest d’Avant-Guerre Quartier de Recouvrance

Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest Finistère

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

2026-04-17 2026-04-24 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez revivre l’histoire de Recouvrance, un quartier emblématique de Brest avant la guerre et à l’atmosphère unique. Cette visite guidée vous invite à explorer l’histoire de ses habitants, les célèbres Yannicks , et à ressentir l’ambiance typique de ce lieu épargné par les bombardements.

Votre guide vous conduira de la plus ancienne rue de Brest au Plateau des Capucins, vous racontant des anecdotes de la vie quotidienne à une époque où ce quartier bouillonnait d’activité. Vous comprendrez mieux la mémoire et l’identité de Brest à travers les yeux de ses habitants d’avant-guerre.

Informations pratiques

Durée 2h.

Dénivelé important.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne.

Nombre de place limité.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint, ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest 29200 Finistère Bretagne

