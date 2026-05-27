Rencontre avec RJ Barker Librairie Dialogues Brest

Brest

Rencontre avec RJ Barker

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Dans sa série L’Enfant de la marée, RJ Barker plonge le lecteur dans un monde sombre et baroque dans la lignée des grandes sagas de dark fantasy, qu’il peuple de personnages au passé trouble, et brouillant ainsi la notion de héros. Les enjeux de pouvoir de la société matriarcale qu’il dépeint reposent sur la capacité des mères à donner naissance à des enfants dépourvus de handicap et de malformations. À ce thème de l’eugénisme, toujours présent dans ce deuxième tome, s’ajoute celui de la lutte des classes qui se dessinait en filigrane dans le premier roman.

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RJ Barker est un auteur britannique de fantasy. Sa première série, Les Royaumes blessés a été nommée à de nombreux prix littéraires. Les Vaisseaux d’Os, premier tome de sa série L’Enfant de la marée a remporté le prix de la British Fantasy Society en 2020.

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Rencontre en anglais, traduite en français. .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement Rencontre avec RJ Barker Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue