L’abribus Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest
L’abribus Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest jeudi 28 mai 2026.
Brest
L’abribus Spectacle d’humour
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 21:00:00
fin : 2026-05-29 22:15:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-19 2026-06-20
La comédie piquante de l’année !
Sous un abribus perdu au milieu de nulle part, une star du showbiz (Émilie Zeau, irrésistiblement survoltée) croise un apiculteur philosophe (Mathieu Guiral, imperturbable).
Lui vit avec les abeilles, elle avec son téléphone.
Le bus tarde, le choc des mondes commence.
Une comédie douce-amère, drôle et délicieusement décalée, où l’on rit beaucoup… et où l’on se surprend à penser.
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : L’abribus Spectacle d’humour
L’événement L’abribus Spectacle d’humour Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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