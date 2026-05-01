L’abribus Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest

Brest

L’abribus Spectacle d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:15:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-19 2026-06-20

La comédie piquante de l’année !

Sous un abribus perdu au milieu de nulle part, une star du showbiz (Émilie Zeau, irrésistiblement survoltée) croise un apiculteur philosophe (Mathieu Guiral, imperturbable).

Lui vit avec les abeilles, elle avec son téléphone.

Le bus tarde, le choc des mondes commence.

Une comédie douce-amère, drôle et délicieusement décalée, où l’on rit beaucoup… et où l’on se surprend à penser.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : L’abribus Spectacle d’humour

L’événement L’abribus Spectacle d’humour Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue