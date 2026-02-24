Nina Laisné Avec François Chaignaud & Nadia Larcher Último helecho Grand Théâtre Brest

Nina Laisné Avec François Chaignaud & Nadia Larcher Último helecho

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-21 20:10:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Tout en inventant un art d’aujourd’hui, les artistes se penchent sur ce très riche répertoire chargé de mémoire. Des sons, des mots, des gestes, comme autant de façons de consoler notre histoire collective. Plus qu’une vitrine figée d’un passé révolu et fantasmé, ces héritages demeurent un terrain vivant, traversé par les marques du temps, de l’impérialisme colonial aux récits des communautés autochtones. Ensemble il et elles créent une œuvre composite, entre l’opéra et la fête, chargée d’audace et de fraternité.

Informations pratiques

Durée 1h10.

Réservation recommandée. .

+33 2 98 33 95 00

English : Nina Laisné Avec François Chaignaud & Nadia Larcher Último helecho

