Nuit Européenne des Musées au 70.8 70.8 Un musée pour l’océan Brest
Nuit Européenne des Musées au 70.8 70.8 Un musée pour l’océan Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Nuit Européenne des Musées au 70.8
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la première fois, le musée ouvre ses portes lors de la Nuit européenne de musées. Lors de cette soirée exceptionnelle, La Clique à Farce , association brestoise de théâtre d’improvisation, s’emparera des sujets du musée des biotechnologies marines à l’exploration des grands fonds, des énergies marines renouvelables à l’observation et l’étude de l’océan, des routes maritimes aux navires du futur. Réinterprétations, quiproquos ou déformations totales, une soirée inédite entre improvisation et recherche pour parler de Science autrement.
Energie, rire et spontanéité garantis !
Information pratique
Tout public. .
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95
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English : Nuit Européenne des Musées au 70.8
L’événement Nuit Européenne des Musées au 70.8 Brest a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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