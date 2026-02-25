Nous étions enfants de la Libération de Brest Projection Faculté des Lettres Victor Ségalen Brest

Nous étions enfants de la Libération de Brest Projection

Faculté des Lettres Victor Ségalen 20 Rue Duquesne Brest Finistère

Début : 2026-05-21 18:00:00

Dès le début de l’occupation allemande en juin 1940, les bombardements alliés débutent sur Brest et s’intensifieront au gré des présences des grands navires de l’occupant. La préservation de la population devient très vite une grande préoccupation des élus qui incitent fortement les personnes inutiles à se réfugier hors de Brest, soit de façon diffuse dans les environs, soit de façon organisée vers deux départements refuges, la Sarthe et le Loir-et-Cher… Dès la Libération en septembre 1944, tous ces réfugiés ne songent qu’à une chose revenir au plus vite à Brest et retrouver leur maison. C’est ce que vont vous raconter les témoins de ce film documentaire, qui étaient enfants il y a 80 ans.

Présenté par Christophe Chiron, Jean Kermarrec et Maurice Milin de l’ORB.

