Village Vélo VYV Brest, Brest place wilson, Brest
Village Vélo VYV Brest, Brest place wilson, Brest mercredi 27 mai 2026.
Village Vélo VYV Brest Mercredi 27 mai, 10h00 Brest place wilson Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Village des mobilités place Wilson à Brest avec de nombreux stands : manège à bicyclettes, réparations vélos, vélos smoothie, espace enfants, balades en triporteur, stands d’informations. Gratuit. Ouvert à tous les publics. En association avec Brest métropole et la BAPAV Brest à pied et à vélo.
Brest place wilson brest wilson Brest 29200 Finistère Bretagne
Village VYV des mobilités place Wilson à Brest avec de nombreux stands
À voir aussi à Brest (Finistère)
- La Base Navale de Brest Porte de la Grande Rivière Brest 14 avril 2026
- Concert pop/rock avec Stellen dans une maison des années 30 à Brest – 14 avril, Maison ancienne années 30, Brest 14 avril 2026
- Rencontre avec Catherine Bardon Square Monseigneur Roull Brest 14 avril 2026
- LA MAGIE DES EMOTIONS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 15 avril 2026
- LE COFFRE MAGIQUE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 15 avril 2026