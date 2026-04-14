Village Vélo VYV Brest, Brest place wilson, Brest

Village Vélo VYV Brest Mercredi 27 mai, 10h00 Brest place wilson Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Village des mobilités place Wilson à Brest avec de nombreux stands : manège à bicyclettes, réparations vélos, vélos smoothie, espace enfants, balades en triporteur, stands d’informations. Gratuit. Ouvert à tous les publics. En association avec Brest métropole et la BAPAV Brest à pied et à vélo.

Brest place wilson brest wilson Brest 29200 Finistère Bretagne

Village VYV des mobilités place Wilson à Brest avec de nombreux stands