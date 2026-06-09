Atelier -Brode l’été Comme Les Grands Brest

Brest

Atelier -Brode l’été

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Célèbrez l’été en (re)découvrant la broderie. Cet atelier est parfait pour débuter nous verrons comment reproduire un motif sur ton support et 2 points de base de la broderie moderne, pour vous permettre de poursuivre ce nouveau loisir à la maison. Tout le matériel est fourni et vous repartez avec votre création ! Avec Joséphine, du Moulin de mon cœur.

Informations pratiques

Atelier destiné aux adultes.

Durée 2h.

Inscription obligatoire auprès de la librairie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbhegQ7rTXXBBK7cHhS4FTA_MJ7mqP0wwC-pfB36GIajfmYA/viewform .

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

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English :

L’événement Atelier -Brode l’été Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue