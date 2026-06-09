Atelier -Brode l’été Comme Les Grands Brest
Atelier -Brode l’été Comme Les Grands Brest vendredi 26 juin 2026.
Brest
Atelier -Brode l’été
Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Célèbrez l’été en (re)découvrant la broderie. Cet atelier est parfait pour débuter nous verrons comment reproduire un motif sur ton support et 2 points de base de la broderie moderne, pour vous permettre de poursuivre ce nouveau loisir à la maison. Tout le matériel est fourni et vous repartez avec votre création ! Avec Joséphine, du Moulin de mon cœur.
Informations pratiques
Atelier destiné aux adultes.
Durée 2h.
Inscription obligatoire auprès de la librairie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbhegQ7rTXXBBK7cHhS4FTA_MJ7mqP0wwC-pfB36GIajfmYA/viewform .
Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier -Brode l’été Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal Le Quartz Brest 9 juin 2026
- Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest 10 juin 2026
- Morvan, une vie d’Hôpital Hôpital Morvan Brest 10 juin 2026
- Les Cosmics Théâtre La Maison du Théâtre Brest 10 juin 2026
- La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest 11 juin 2026