Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier -Brode l’été Comme Les Grands Brest

Atelier -Brode l’été Comme Les Grands Brest vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Comme Les Grands

Adresse : 6 Rue de la 2ème D.B.

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Brest

Atelier -Brode l’été

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Célèbrez l’été en (re)découvrant la broderie. Cet atelier est parfait pour débuter nous verrons comment reproduire un motif sur ton support et 2 points de base de la broderie moderne, pour vous permettre de poursuivre ce nouveau loisir à la maison. Tout le matériel est fourni et vous repartez avec votre création ! Avec Joséphine, du Moulin de mon cœur.

Informations pratiques
Atelier destiné aux adultes.
Durée 2h.
Inscription obligatoire auprès de la librairie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbhegQ7rTXXBBK7cHhS4FTA_MJ7mqP0wwC-pfB36GIajfmYA/viewform   .

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier -Brode l’été Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

À voir aussi à Brest (Finistère)