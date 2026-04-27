Morvan, une vie d’Hôpital Hôpital Morvan Brest
Morvan, une vie d’Hôpital Hôpital Morvan Brest mercredi 10 juin 2026.
Brest
Morvan, une vie d’Hôpital
Hôpital Morvan 2 Avenue Maréchal Foch Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-07-14 2026-07-15
Découvrez l’hôpital Morvan comme vous ne l’avez jamais vu ! Ce bâtiment public inscrit au titre des Monuments Historiques vous révèle son histoire et vous fait voyager dans le temps, de sa conception dans les années 1930 à aujourd’hui !
Visite proposée dans le cadre du label Ville d’Art & d’Histoire.
Informations pratiques
Durée 1h30
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, en ligne ou au guichet.
L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participant (5) n’est pas atteint. .
Hôpital Morvan 2 Avenue Maréchal Foch Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96
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English : Morvan, une vie d’Hôpital
L’événement Morvan, une vie d’Hôpital Brest a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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