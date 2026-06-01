Visite du Foyer de Jeunes Travailleurs Kérelie – Amitiés d’Armor, RHJ de Kerélie, Brest

Visite du Foyer de Jeunes Travailleurs Kérelie – Amitiés d’Armor Mercredi 3 juin, 14h00 RHJ de Kerélie Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

À l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes, une visite collective du FJT de Kérelie est organisée pour les jeunes.

Au programme :

• découverte de la résidence

• informations sur les modalités d’entrée

• échanges avec les équipes et les résident·e·s

Cette visite permet de mieux connaître les solutions logement adaptées aux jeunes et de poser toutes ses questions.

RHJ de Kerélie 30 rue de Kerélie 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@shaj29.bzh »}]

Visite du Foyer de Jeunes Travailleurs Kérelie – Amitiés d’Armor FJT Amitiés d’Armor