Salia Sanou De Fugues… en Suites… Le Quartz Brest

Salia Sanou De Fugues… en Suites…

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-02 21:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Ce spectacle de l’artiste et figure majeure de la danse francoafricaine, fait appel à 6 danseuses pour explorer l’univers de Bach, sa virtuosité et sa douceur.

Dans cet hymne à l’amour et à la sensualité, les interprètes, étoiles solitaires emportées dans une danse personnelle ou fondues dans un ensemble polyphonique, sont reliées par la simple beauté du geste. Historiquement liées au champ chorégraphique, les fugues de Bach, qui voisinent ici avec le son de la kora ou du balafon, offrent à la danse puissante de Salia Sanou un écrin dans lequel déployer toute sa délicatesse. Cette escapade chorégraphique sous forme de variations, à la fois joyeuse et solennelle, touche l’état de grâce.

Informations pratiques

Durée 55 minutes.

Réservation recommandée. .

+33 2 98 33 95 00

