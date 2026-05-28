Rencontre avec Peter Farris Librairie Dialogues Brest
Rencontre avec Peter Farris Librairie Dialogues Brest jeudi 4 juin 2026.
Brest
Rencontre avec Peter Farris
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Sa carrière de policière derrière elle, Sallie s’occupe désormais d’un stand de tir situé non loin d’Atlanta. L’affaire prospère, mais un juge à la retraite, lié à l’ancienne unité d’intervention de la jeune femme, est retrouvé mort. Le même jour, Sallie reçoit des appels anonymes très menaçants. Dans une Amérique surarmée, la guerre contre la drogue a offert une totale impunité à la police, impunité symbolisée par cette unité d’intervention. Après la faillite de la justice, la vengeance contre la police ? Aux prises avec ses propres démons, Sallie va devoir se battre pour survivre.
Peter Farris signe un thriller haletant, dans une Amérique vengeresse en proie à la violence policière.
̀ ̀ .
Avec Peter Farris .
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre avec Peter Farris Brest a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- L’abribus Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest 28 mai 2026
- Rencontre avec Tiphaine Rivière Librairie Dialogues Brest 29 mai 2026
- GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – GOLDMEN – BREST ARENA Brest 29 mai 2026
- Fleurir sur scène Atelier de création La Maison du Théâtre Brest 29 mai 2026
- Speedy Graphito Arrêt sur images Exposition Galerie d’art Le Comoedia Brest 29 mai 2026