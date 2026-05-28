Rencontre avec Peter Farris Librairie Dialogues Brest

Brest

Rencontre avec Peter Farris

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Sa carrière de policière derrière elle, Sallie s’occupe désormais d’un stand de tir situé non loin d’Atlanta. L’affaire prospère, mais un juge à la retraite, lié à l’ancienne unité d’intervention de la jeune femme, est retrouvé mort. Le même jour, Sallie reçoit des appels anonymes très menaçants. Dans une Amérique surarmée, la guerre contre la drogue a offert une totale impunité à la police, impunité symbolisée par cette unité d’intervention. Après la faillite de la justice, la vengeance contre la police ? Aux prises avec ses propres démons, Sallie va devoir se battre pour survivre.

Peter Farris signe un thriller haletant, dans une Amérique vengeresse en proie à la violence policière.

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Avec Peter Farris .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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L’événement Rencontre avec Peter Farris Brest a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue