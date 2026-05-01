Speedy Graphito Arrêt sur images Exposition Galerie d’art Le Comoedia Brest

Brest

Speedy Graphito Arrêt sur images Exposition

Galerie d’art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-05-29

Pour la première fois en Bretagne, l’artiste investit la galerie d’art avec une exposition qui retrace plus de 40 ans de création. Pensée comme une œuvre totale, cette rétrospective transforme l’ancien cinéma en un véritable Graphitoscope , un dispositif visuel où les images se déploient et se répondent dans un parcours en mouvement.

Conçue en résonance avec l’histoire du lieu, l’exposition se construit comme un film chaque oeuvre devient un plan, chaque espace une séquence, chaque déplacement une progression narrative. De la scénographie à la sélection des œuvres, l’artiste a imaginé un parcours libre et immersif, où le regard évolue au fil des images.

À travers ce voyage visuel, l’artiste peinte explore les liens entre histoire de l’art et culture contemporaine. Du surréalisme à l’abstraction, du pop art au pixel art, son œuvre traverse les styles avec une liberté revendiquée, brouillant les frontières entre culture savante et populaire.

Entrez dans un univers foisonnant et en perpétuelle évolution, où chaque visite propose une lecture différente. .

Galerie d’art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 20 88 92

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English :

L’événement Speedy Graphito Arrêt sur images Exposition Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue