Journée mondiale de la Loutre Port de plaisance du Moulin Blanc Brest

Brest

Journée mondiale de la Loutre

Port de plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

À l’occasion de la journée mondiale de la loutre, Océanopolis proposera à ses visiteurs, de nombreux temps de découvertes dédiés à ces animaux fascinants.

Accompagnés des soigneurs et médiateurs scientifiques, les visiteurs partiront à la rencontre des loutres de mer (Enhydra lutris) ainsi que des loutres d’Europe (Lutra lutra). Cette journée thématique est l’occasion de sensibiliser les visiteurs au sujet de la préservation de ces espèces. Grâce à neuf temps d’animations proposés entre 9h30 et 18h, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur ces deux espèces de loutres si différentes et sur les missions quotidiennes des soigneurs.

Les animations

Rencontre avec une soigneuse

2 séances dans la journée à 11h30 et 14h30

Durée 20 minutes

Un stand dédié pour percer le mystère de la loutre d’Europe

Au cœur du sentier des loutres de 10h à 11h, de 13h à 14h et de 15h30 à 16h30.

Sur ce stand, les visiteurs en apprendront davantage au sujet de la loutre d’Europe (Lutra lutra) grâce à de nombreux objets et maquettes. Un jeu de reconnaissance d’empreintes sera également proposé aux jeunes visiteurs.

Un temps d’échange exceptionnel avec Agathe Lefranc, soigneuse au sein du service Mammifères marins et oiseaux de mer d’Océanopolis et membre du Groupe mammalogique breton (GBM). Agathe présentera notamment les actions d’Océanopolis en faveur des loutres (conservation, soin, training, enrichissement…).

Tout savoir sur les loutres

5 séances dans la journée à 10h30, 13h30, 15h, 16h et 17h30

Durée 20 minutes

Le nourrissage et l’entraînement vétérinaire sont des moments privilégiés pour observer les animaux et échanger avec les soigneurs alimentation, comportements, particularités des espèces… Un médiateur scientifique sera présent au sentier des loutres pendant le nourrissage, puis accompagné des soigneurs pour répondre à vos questions.

Nouveau quiz

2 séances dans la journée à 12h30 et 15h30

Durée 20 minutes

Un nouveau quiz ludique entièrement dédié aux loutres pour devenir incollable sur ces animaux. En répondant correctement, les participants pourront tenter de gagner de nombreux lots à l’effigie des loutres d’Océanopolis.

La journée mondiale de la loutre est un évènement organisé par la fondation International Otter Survival Fund qui se consacre à la conservation, à la protection et aux soins des loutres.

Ces animations sont comprises dans le prix du billet d’entrée à Océanopolis. .

Port de plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

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English :

L’événement Journée mondiale de la Loutre Brest a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue