Café papote avec Maylis Castet Les curiosités de Dialogues Brest
Café papote avec Maylis Castet Les curiosités de Dialogues Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Café papote avec Maylis Castet
Les curiosités de Dialogues Atelier des capucins Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Autour de son livre Corvée de sexe éd. Albin Michel
Dans le cadre de notre café papote, nous invitons Maylis Castet, autrice de l’ouvrage Corvée de sexe pourquoi les femmes se forcent encore, une sexologue qui brise l’un des derniers tabous de notre siècle le rapport entre l’absence de désir et le sexe sans envie
Levant le voile sur le devoir conjugal qui pèse sur les femmes, génération après génération, découvrez un texte percutant doté d’une bonne dose d’humour, ouvrant un débat nécessaire.
Nous vous attendons à partir de 11h, café à la main, pour venir donner un bon coup de pied dans nos idées reçues ! Et si l’envie vous prend de prolonger le papotage, apportez votre pique-nique ! .
Les curiosités de Dialogues Atelier des capucins Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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L’événement Café papote avec Maylis Castet Brest a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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