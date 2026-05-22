Café papote avec Maylis Castet Les curiosités de Dialogues Brest

Brest

Café papote avec Maylis Castet

Les curiosités de Dialogues Atelier des capucins Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Autour de son livre Corvée de sexe éd. Albin Michel

Dans le cadre de notre café papote, nous invitons Maylis Castet, autrice de l’ouvrage Corvée de sexe pourquoi les femmes se forcent encore, une sexologue qui brise l’un des derniers tabous de notre siècle le rapport entre l’absence de désir et le sexe sans envie

Levant le voile sur le devoir conjugal qui pèse sur les femmes, génération après génération, découvrez un texte percutant doté d’une bonne dose d’humour, ouvrant un débat nécessaire.

Nous vous attendons à partir de 11h, café à la main, pour venir donner un bon coup de pied dans nos idées reçues ! Et si l’envie vous prend de prolonger le papotage, apportez votre pique-nique ! .

Les curiosités de Dialogues Atelier des capucins Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement Café papote avec Maylis Castet Brest a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue