Les 12 travaux d’Hercule La Comédie du Finistère Brest
Les 12 travaux d’Hercule La Comédie du Finistère Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Les 12 travaux d’Hercule
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 15:50:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
(Re)découvrez la mythologie grecque comme vous ne l’avez jamais vue loufoque, chantante, magique et pleine de surprises !
Hercule a une mission accomplir douze épreuves pour prouver aux dieux la valeur des Hommes… Mais heureusement, il n’est pas seul ! Dans ses aventures ils comptent sur les petits spartiates du public pour lui permettre de déjouer les attaques du Lion de Némée, pour chanter ensemble afin de faire fuir les oiseaux du lac Stymphale et pour jongler avec le globe terrestre d’Atlas.
Un spectacle rythmé, interactif et plein d’humour, où les enfants et les parents deviennent les alliés du héros de l’Iliade et l’Odyssée. Hercule est peut-être fort… Mais saura-t-il relever tous les défis ?
Informations pratiques
Durée 50 minutes.
Spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans.
Réservation obligatoire, en ligne. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Les 12 travaux d’Hercule
L’événement Les 12 travaux d’Hercule Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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