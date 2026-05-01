Nuit européenne des musées au Château Château de Brest Brest

Brest

Nuit européenne des musées au Château

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez le musée et le château et admirez ses collections dans une ambiance nocturne particulière !

Présence des élèves de la classe de hautbois du Conservatoire de Brest Métropole qui proposeront des escales musicales, en début de soirée.

Découvrez le travail des élèves de sixième du collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau qui ont participé à l’opération “La Classe, l’œuvre ”. Les élèves ont travaillé tout au long de l’année sur une thématique qui a servi de point de départ et de référence à leur travail. Ils vous présentent leurs créations et leur démarche de 19 h à 20 h 15.

Présence des élèves de la classe de hautbois du Conservatoire de Brest Métropole qui proposeront des escales musicales, en début de soirée.

Visite flash de 19h30 à 22h30: de Lapérouse au Trophée Jules Verne, récits de deux voyages en mer

Accompagné d’une médiatrice, découvrez deux voyages extraordinaires lors d’une médiation racontée, qui vous embarque dans le sillage de ces marins d’exception.

À l’occasion du centenaire de la naissance du peintre François Dilasser, l’association Atelier François Dilasser organise une vaste rétrospective répartie en dix lieux de Bretagne. La mer constitua tout au long de sa vie l’horizon familier du peintre. Le musée national de la Marine présente quelques œuvres d’inspiration maritime dans un accrochage proposé dans la tour d’entrée du site.

Visite libre des collections; de 19h à minuit (dernier accès à 23h) .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

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English : Nuit européenne des musées au Château

L’événement Nuit européenne des musées au Château Brest a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue