Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show La Comédie du Finistère Brest

Brest

Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 21:15:00

Date(s) :

2026-05-20

Jusqu’où Julia ira-t-elle pour avoir l’air ?

Devenir commerciale, trouver un compagnon, conquérir Paris, découvrir sa voie… Autant de défis abordés avec une énergie débridée, tenue par une galerie de vingt personnages incarnés à vue.

Animée, culottée, volubile, l’artiste multiplie chansons revisitées, imitations et acrobaties verbales, le tout dans un univers graphique et narratif.

Rock, drôle, sincère et détonant, ce spectacle invite chacun à s’affranchir de l’image, tout en riant à gorge déployée.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show

L’événement Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue