Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show La Comédie du Finistère Brest
Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show La Comédie du Finistère Brest mercredi 20 mai 2026.
Brest
Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 21:15:00
Date(s) :
2026-05-20
Jusqu’où Julia ira-t-elle pour avoir l’air ?
Devenir commerciale, trouver un compagnon, conquérir Paris, découvrir sa voie… Autant de défis abordés avec une énergie débridée, tenue par une galerie de vingt personnages incarnés à vue.
Animée, culottée, volubile, l’artiste multiplie chansons revisitées, imitations et acrobaties verbales, le tout dans un univers graphique et narratif.
Rock, drôle, sincère et détonant, ce spectacle invite chacun à s’affranchir de l’image, tout en riant à gorge déployée.
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show
L’événement Julia Mevel dans Ça pop pop pop! -One Woman Show Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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